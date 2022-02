Tempada de lamprea no Miño e no Tea

¿Dónde está la lamprea? Leer más

Inminentemente comezará na parte alta do Miño, nas pesqueiras de Salvaterra, As Neves, Arbo e Crecente, este martes, 15 de febreiro, e estendérase ata o 21 de maio. No río Tea,pola súa parte, a pesca de lamprea comezou esta mesma semana, o pasado luns, 7 de febreiro, e prolongarase ata o 22 de maio.

A preocupación compartida dos pescadores de lamprea esta tempada é a seca actual tras rematar o xaneiro máis seco dos últimos dez anos. O baixo caudal que rexistran os dous ríos, Miño e Tea, pola falta de chuvia dificulta o que os pescadores denominan “o efecto chamada”. Ao entrar menos auga doce no mar, as lampreas non se senten atraídas para deixar a auga salgada e adentrar no río para remontalo e desovar.

A pesca

Na Guarda xa levan máis dun mes de tempada pero as capturas de lamprea teñen sido moi escasas. Segundo explica o viveirista José Luis Morais, “unicamente sairon pescar lamprea un 20% dos pescadores habituais doutras tempadas e cando outros anos collían ata 40 lampreas ao día, agora os mellores días colleron 7, e moitos días ningunha” explica.

Consecuentemente o prezo no mercado subiu: “Estase vendendo a 47 euros na lonxa, ao que hai que sumarlle o custo de mantela uns días en auga doce para que se poña dura, o transporte... así que os restaurantes teñen que vendela máis cara que outros anos” apunta.

Cando e onde? 1. Na parte baixa do Miño A tempada de pesca de lamprea comezou o 3 de xaneiro na parte baixa do Miño. Captúrase empregando embarcacións a motor e redes, especialmente na zona da desembocadura, na Guarda. Actualmente baixou un 80% o número de pescadores que faenan na procura de lampreas. 2. Nas pesqueiras do Miño A tempada nas pesqueiras de Salvaterra, As Neves, Arbo e Crecente comezará este martes, 14 de febreiro, e estenderase ata o 21 de maio. Os pescadores presaxian mala tempada pola seca e a sobrepesca que denuncian ano tras ano na parte baixa do Miño. 3. No río Tea A tempada comezou o 7 de febreiro e seguirá ata o 22 de maio. Péscase pinchándolle unha fisga ás lampreas, pero a seca mingua as expectativas.



Con todo, este experto comprador e vendedor de lamprea teme que esta ausencia de exemplares de petromyzon marinus non se deba só á seca. “Hai anos, como xa ten acontecido, que non hai case lampreas e este pode ser un deses” explica Morais, que augura escasa rendabilidade para o seu negocio: “Non dá para nada, ter os motores acendidos, pagar a corrente para tan poucas vendas” lamenta.

No municipio de Arbo, popularmente coñecido como A Vila da Lamprea, os pescadores están certamente preocupados e presaxian unha tempada moi mala de capturas se as chuvias non chegan pronto en abundancia. “O río vai máis baixo agora que no verán” asegura Ángel Fernández, presidente da Asociación de Pescadores O Trabadoiro.

Os pescadores das pesqueiras levan anos denunciando dúas grandes problemáticas ás que agora se suma o baixo caudal: A sobrepesca na parte baixa do Miño e a carencia dun punto de venda. “A lamprea comezamos a pescala nós aquí, nas pesqueiras. Na parte baixa do Miño comezou a pescarse lamprea a finais dos anos 60 ou inicios dos 70 ata chegar á sobrepesca actual, que impide que poucas lampreas se libren das redes e naden río arriba e cheguen ata aquí. Abaixo pescan empregando embarcacións e redes de deriva, que Europa quere prohibir porque son enormemente daniñas para a pesca fluvial, así que a iso súmase agora esta terrible seca” explica o presidente do Trabadoiro.

En tempadas anteriores, nos concellos da parte baixa do Miño moitos pescadores déronse de alta na Seguridade Social para vender as súas lampreas legalmente tendo en conta as abundantes lampreas que pescaban.

"Ao igual que fan as persoas que venden na praza os produtos da horta, mentres eses ingresos non superen o 40% dos ingresos totais, como establece a normativa europea” Ángel Fernández

O caso é distinto nas pesqueiras. En Arbo, contan con tan poucas capturas, que non lles cubriría para pagar as taxas de autónomos, por iso reivindican outra alternativa e propoñen un punto de venda no que os pescadores tributen polo número de capturas.

Pola súa parte, os pescadores do río Tea comezaron esta semana a tempada. A seca é tamén o seu gran obstáculo. Son 124 os pescadores que, agrupados de catro en catro, se suben a pontes de madeira ou metálicas que eles mesmos instalan no leito do río (estacadas) para pinchar cunha fisga as lampreas durante a noite.

No Tea pódese pescar de 21.00 a 8.00 horas e en días alternos. Son un total de 31 os tramos de río Tea habilitados para a pesca esta tempada dos 48 que se sorteaban. Están situados entre a ponte do Ferrocarril, en Fillaboa (Salvaterra) e a Praia da Moscadeira (en Ponteareas). “As mellores para a pesca, co caudal tan baixo como o actual, van ser as primeiras, as que están en Salvaterra” explica Marcial Carrera, axente medioambiental.

Restaurantes

Os restaurantes da bisbarra teñen lamprea nas súas cartas desde o mes pasado e seguirán téndoa ata practicamente xuño na súa preparación de tempada “á bordalesa” ou “ao estilo Arbo”; dúas receitas que non son a mesma, aínda que algúns comensais as piden indistintamente, por descoñecemento, cando queren lamprea cociñada no seu propio sangue e servida acompañada de arroz branco e pan tostado.

Te puede interesar: Arousa El Ulla y la lamprea ayudan a estudiar el cambio climático

Con todo, os restaurantes especializados en lamprea preparan este peixe serpentiforme de moitísimas maneiras: á brasa, rechea, en empanada, fritida, guisada, rebozada... e ata onde a imaxinación ten límite. É precisamente en Arbo onde se prepara desde a antigüidade “seca”, afumada. As cociñeiras e cociñeiros de Arbo son expertos en limpala, abrila e colgala ben estirada para afumar.

Ao non ser un prato barato nin de preparación rápida, os restaurantes piden sempre aos clientes que fagan as súas reservas previas para ter as lampreas cociñadas, no punto xusto, xusto para cando os comensais estean á mesa.