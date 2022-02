O Concello de Soutomaior deu a coñecer o seu programa municipal de formación “O teu rumbo” para os catro primeiros meses do ano.

Por unha banda atópanse as accións dirixidas á formación ocupacional e para o emprego, fundamentalmente dirixidas ao público xuvenil a partir de 16 anos, que teñen como finalidade ofrecer unha formación teórico práctica xunto coa realización de prácticas en empresas en sectores con alta demanda laboral. Así, ofértanse cursos de loxística e distribución, que inclúe tamén a obtención do carné de carretillas elevadoras, de monitor de tempo libre e de limpeza hospitalaria. A maiores, se convoca un curso de manipulación de alimentos e outro de linguaxe de signos. Para as persoas maiores de 18 anos que non teñan o título da ESO tamén se oferta a actividade de preparación das probas libres que convoca a Xunta de Galicia para a obtención desta titulación.

Por outra banda, ofértanse dous itinerarios, eminentemente prácticos, para mellorar as competencias oral e comunicativa en inglés para mozos de 12 a 17 anos

Toda a información detallada sobre estas actividades (inscricións, prazos, horarios, custes...) pode consultarse no Boletín Informativo Xuvenil que se pode descargar dende a web municipal gabinetesoutomaior.com, dende a cal tamén se deben formalizar as inscricións.