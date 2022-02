O Concello de Tui recupera con motivo de San Valentín a campaña “Tui é un amor. Namórate de Tui” que se puxo en marcha no ano 2020 con dobre obxectivo. Por unha banda a dinamización comercial da cidade pero tamén a súa promoción turística.

A campaña baséase en dúas accións centrais. Por unha banda está a decoración das rúas con pezas vinculadas co tema do amor coma as palabras “Amor”, “Love”, ou “Tui” e co banco do amor e pérgola do amor, que se estrearan hai dous anos. E, por outro lado, nesta ocasión engádese un sorteo de 10 vales de compra por valor de 30 euros cada un para premiar as compras nos comercio locais participantes. Así a través das asociacións ACITUI e EMPRETUI, entrégase carteis e as rifas a todos os establecementos que expresamente soliciten participar na campaña, e entre o 7 e o 14 de febreiro, os clientes dos locais participantes que consuman 10 euros no comercio e 5 euros na hostalería reciben a súa rifa para entrar no sorteo que se realizará o venres, 25 de febreiro, ás 12.00 horas na Radio Municipal de Tui. Para recibir o premio deberán presentar o tícket de compra correspondente. Os vales de compra poderán consumirse nos establecementos participantes que se poderán consultar na web www.tui.gal o martes 15 de febreiro

A concelleira de Comercio e Mercado, Ana Núñez, lembra “ao comerciante o importante de esforzarse por namorar e enfeitizar aos seus clientes cos seus produtos, atención e servizos”.