O Concello do Rosal retoma o seu programa “Educando en familia”, un espazo para que pais e nais poidan atopar resposta a moitas das inquedanzas que se dan no día a día, así como ferramentas para poder afrontalas. Durante este trimestre organizáronse tres charlas no Centro Social Polivalente.

A primeira foi a pasada semana a cargo da psicóloga, Andrea Iglesias, que impartiu a charla “Educar sen premios e castigos. É posible?” O día 25, ás 19.00 horas, tamén psicóloga Fátima Rodríguez compartirá coas familias a súa reflexión sobre “Onde está o límite”. Centrará a súa intervención sobre como se pode mellorar a dinámica familiar mediante os límites cando se educa e achegará claves e ferramentas para o establecemento de límites de xeito construtivo desde o respecto á identidade das crianzas.

Para pechar, o día 25 de marzo ás 19.00 horas, terá lugar a charla “Cara a unha sociedade igualitaria: educar no feminismo”. A educadora social, Angelina Gándara, reflexionará sobre se se segue educando por igual a nenos e nenas, que axentes educan ademais da familia e a súa importancia no desenvolvemento das crianzas e dará as claves para educar no feminismo.

Todas as charlas teñen un marcado carácter práctico con espazo para as reflexións e inquedanzas das familias. A entrada é libre, pero pode facerse inscrición previa na web do Concello.