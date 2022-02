O Rosal prepárase para volver vivir o Entroido. Tralo parón pola crise sanitaria, o Concello convoca un ano máis o concurso de carrozas, comparsas, grupos, disfraces individuais e entroido tradicional que encherá de cor o desfile que se celebrará o domingo 27 de febreiro ás 11.00 horas na vila. O desfile percorrerá a rúa Xulio Sesto, dende a Rotonda da Feira e a rúa de Ramón Franco, ata o cruce coa Lomba.

As persoas e asociacións interesadas en participar poderán inscribirse a través do Rexistro do Concello ata o mércores 16 de febreiro ás 14.00 horas.

O concurso contará por primeira vez cunha categoría específica de entroido tradicional. Ademais haberá premios para as carrozas, cun grupo mínimo de 6 persoas representando algún tema enriba dun elemento móbil; as comparsas, que deberán contar cun mínimo de 10 persoas; os grupos, de entre 3 e 9 persoas; e o individual, que inclúe a parella para aqueles disfraces que requiran de participación conxunta, a modalidade infantil e a xuvenil-adulto. En total repartiranse máis de 3.350 euros en premios entre os primeiros, segundos e terceiros postos de cada categoría.

O desfile realizarase con todas as medidas de prevención e sempre que a normativa sanitaria o permita. En caso de non poder celebrarse no seu formato habitual, o Concello estudará a posibilidade de adaptar o evento ás medidas e protocolos vixentes no momento.