O Concello de Redondela vén de presentar a programación cultural de inverno 2022 que se estende ata o 1 de maio, xornada na que se celebrarán os tradicionais Maios, sendo tamén o último día do Festival Internacional de Curtas Andaina que se desenvolverá dende o 24 de abril.

Redondela mantén a súa firme aposta polo teatro, tanto adulto como infantil, coa representación de diferentes obras, e por outras actividades xa plenamente consolidadas pola aceptación que teñen entre o público como os ciclo de monólogos e o de música folk ‘A nosa música’ e o Festival Internacional de Bigs Bands.

No que aos actos máis inmediatos se refire, hoxe mesmo a compañía teatral A Panadería presenta a súa nova montaxe “As que limpan”, será ás 20.00 horas no auditorio da Xunqueira, escenario ao que mañá domingo, ás 19.00 horas, subirase Xavier Deltell para facer rir aos asistentes.

Dentro do programa, tal e como explicou a alcaldesa Digna Rivas, inclúense actividades “que pola súa importancia lúdica, como é o entroido, e reivindicativa, como os actos do 8 de marzo, ou tradicional, como o Día dos Maios, desenvolverán un guión de actividades propias e diferenciadas que se darán a coñecer oportunamente”.

Desfile de comparsas

O domingo 27 partirá, ás 18.00 horas dende o Campo da Feira, o desfile de comparsas e disfraces de Redondela para o cal o Concello destina un total de 10.500 euros distribuídos en premios e axudas ás agrupacións participantes. Así, no apartado de axudas, destinará 300 euros ás comparsas que teñan entre 26 e 55 compoñentes; 400 euros ás que conten entre 56 e 80 integrantes e 500 euros ás formacións que conten con máis de 80.

Poderase participar nas categorías de comparsa, mocidade, retranca, inclusión e diversidade, grupo, parella e individual. O xurado outorgará un primeiro premio de 900 euros, un segundo de 600 e un terceiro de 300 euros. Amais os galardóns á mocidade, á retranca é a inclusión e diversidade de cada comparsa terán un premio de 500 euros cada un. O xurado tamén outorgará premios aos grupos –200 euros para o 1º e 150 para o 2º–, ás parellas –100 euros á 1ª e 80 á 2ª– e, finalmente, premios individuais dotados con 80 euros para o 1º e 50 para o 2º.

O concurso de grupos, parellas e individual desenvolverase na tarde do martes 1 de marzo a partir das 17.00 horas; todos os que desexen participar deben inscribirse o mesmo día dende as 16.00 horas nun posto instalado nos soportais do Concello. Para a participación no desfile do domingo é necesario realizar a inscrición con prazo ata o día 20 de febreiro.

Enterro do Berete

O Enterro do Berete terá lugar o sábado 5 de marzo en Chapela, iniciándose o desfile ás 18.00 horas dende o Alto da Encarnación. O Concello destina un orzamento de 3.000 euros que se distribuirán en 400 euros para as comparsas con máis de 80 compoñentes e que leven carroza; 300 euros para aquelas que conten con entre 56 e 80 integrantes e con carroza; 200 euros para as que teñan entre 26 e 55 compoñentes e con carroza e 100 euros para as comparsas sen carroza e con máis de 25 compoñentes.

O prazo de inscrición estará tamén aberto ata o 20 de febreiro e en ámbolos dous casos se son persoas físicas, deberá facerse cumprimentando a folla de inscrición e presentándoa no Rexistro do Concello mentres que de tratarse de persoas xurídicas, e tal e como marca a lexislación vixente, tan só poderá facerse por vía da Administración Electrónica.

Todos os detalles poden consultarse nas bases, publicadas no taboleiro de anuncios da web municipal.