O Concello de Tui non organizará este ano nin o tradicional desfile de entroido de comparsas e grupos nin o enterro do bacallau ao considerar que debido á pandemia, non se dan as condicións axeitadas para as súa celebración.

Antes de tomar esta decisión o Concello de Tui mantivo dúas reunións para coñecer o parecer e as perspectivas para este ano das comparsas que adoitan acudir ao entroido tudense. Á primeira delas foron convocadas catro comparsas locais e á segunda foron citados os representantes de 22 comparsas que nos últimos anos teñen acudido á cita co entroido da localidade. Tras escoitar o parecer das distintas comparsas, algunhas delas paradas este ano, e avaliar a actual situación, dende o Concello de Tui tomouse a decisión de non celebrar nin o desfile nin o enterro do bacallau. Neste senso, acordouse tamén estudar outro tipo de celebración deste festexo, que sexa viable nas actuais condicións, e que cumpra coa normativa establecida A concelleira de Cultura, Sonsoles Vicente, explica que decisión foi tomada de forma conxunta coas comparsas. Sinala que “a realidade é que non había un grupo mínimo para poder conformar un desfile coas condicións mínimas, e nos vemos abocados a non celebralo”. Engade que “incluso formulamos cambio de percorrido… pero era literalmente imposible levalo a cabo”. De todos xeitos, anuncia que “algo dende o Concello se fará con todas as medidas de seguridade” e convida á cidadanía a “a que o martes de entroido se disfrace e viva o entroido aínda que non teña lugar o concurso-desfile”.