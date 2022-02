O Concello de Nigrán ten aberto o prazo de inscrición no concurso de comparsas que terá lugar o sábado 26 de febreiro ás 21.00 horas. Recupérase así o tradicional desfile tralo entroido telemático do ano pasado e amplíase a dotación económica ata os 4.150 euros repartidos en vinte premios (700, 600, 500, 400, 300, 250, e os seguintes 14 restantes clasificados con 100 euros) para que todas as agrupacións participantes se beneficien. A maiores, cada unha das comparsas pertencentes a asociacións culturais, deportivas, educativas e veciñais do municipio (ata un máximo de cinco por orde de rexistro de entrada) percibirán unha dotación extra de 300 euros como axuda.

As bases están a disposición das persoas interesadas na Oficina de Atención ao Cidadá do Concello ou na web municipal e para optar aos premios é necesario inscribirse previamente no rexistro do Concello, de luns a venres de 9.00 a 14.00 horas, con prazo ata o 18 de febreiro.

O desfile, como é habitual desde a rúa Telleira ata a Casa Consistorial, arrancará coa batucada de Bate no Cobre ás 20.30 horas e desde as 21.00 horas as comparsas sairán segundo a clasificación resultante dun sorteo.

A programación do entroido iniciarase o venres 25 coa actuación de Cristian de Samil no auditorio municipal ás 20.00 horas e rematará o sábado 12 de marzo co tradicional enterro do kiko de Parada que, unha vez máis, partirá dende a Casa do Concello sobre as 18.00 horas tirado por un carro de bois para ser velado a continuación no Torreiro de Parada, actos que se celebran co Centro Cultural Parada do Miñor e que rematarán coa queima do kiko e un concerto de D´Lider. Ademais, o luns 28 de febreiro haberá contacontos e baile infantil desde as 17.00 horas no auditorio municipal.