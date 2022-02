Co gallo do Día Internacional da Muller e a Nena na Ciencia que se conmemora cada 11 de febreiro, o Concello de Nigrán iniciou a súa programación dedicada á muller que se estende ata o 13 de marzo. Son máis dunha vintena de eventos e actividades que se integran tamén na conmemoración do 8-M, Día Internacional da Muller, e que está financiado polo Ministerio de Igualdade a través do Pacto de Estado contra a violencia de xénero.

“Trátase do cartel máis extenso xamais realizado desde o Concello e está pensado para chegar a todo tipo de públicos tendo en conta en cada actividade a perspectiva de xénero como fío condutor”, explica o alcalde, Juan González, mentres que a edil de Igualdade, Patricia Diego, engade que, como é habitual, algunhas serán abertas ao público en xeral e outras realizaranse directamente nos centros educativos.

A función de teatro “Ciencia que alimenta” a cargo da compañía Roto e Descosida, foi onte o pistoletazo de saída da programación. Con todo, xa dende o pasado luns, día 7, está aberto o prazo de inscrición para participar na actividade de escapismo ‘Estrelas’ sobre a biografía de varias mulleres relevantes. Celebrarase o 13 de febreiro, ás 11:00 horas nas inmediacións do pavillón de Panxón.

O martes 8 de marzo, iluminaranse de cor violeta lugares emblemáticos e colgarase unha pancarta alusiva ao 8M no balcón do concello.

Exposición Bravxs

“Bravxs: mulleres científicas, investigadoras e inventoras” Consta da ilustración de dez caras de mulleres relevantes no ámbito científico a cargo de Marta Riera e da súa correspondente biografía. Irase rotando, do 11 de febreiro ao 11 de marzo, nos institutos Val Miñor e Escolas Proval e no C.E.P.I. Arquitecto Palacios..

Cine infantil

O domingo, 20 de febreiro, haberá sesión de cine infantil coa proxección de ‘Bella y el circo mágico’. Será no auditorio municipal ás 17.30 horas.

Monicreques

O sábado, 5 de marzo, tamén no auditorio, ás 18.30 horas, representarase o espectáculo de monicreques ‘Cousas de casa’ a cargo da compañía Mircromina Títeres. A obra realiza un percorrido, de forma lúdica e divertida, por conceptos que permiten reflexionar sobre a igualdade entre mulleres e homes en distintos ámbitos, con especial énfase na reincorporación profesional da muller despois de ser nai e a corresponsabilidade do pai nos coidados.

Contacontos

O xoves 3 de marzo nos colexios da Cruz-Camos e no Ángel de la Guarda e o venres día 4 no Arquitecto Palacios e no Carlos Casares, Caxoto levará aos escolares “Contos vellos novos finais. Diagnosticando a igualdade”. A actividade é un espectáculo de narración oral no que se abordarán contidos relativos á igualdade laboral (teito de cristal, fenda salarial, reparto laboral segundo o sexo...)

O martes 8 de marzo, no C.P.I. Humberto Juanes: “Cinema de historias da man de Alice Guy. A nai do cinema ”, a cargo de Raquel Queizás. A actividade mestura a narración co teatro e o cinema ao redor da figura de Alice Guy-Blanché, primeira persoa en dirixir un filme de ficción, pioneira nos efectos especiais e na linguaxe cinematográfica (planos, iluminación, atrezo, caracterización ...), fundadora do que máis tarde se denominaría produción executiva. Tamén foi actriz, guionista, deseñadora de vestiario, cámara, cómica e maga.

O mércores 9 de marzo, no C.E.I.P. Mallón: Cartas con ciencia a cargo de “Donde viven los cuentos”. O fío condutor da actividade serán as cartas recibidas por Elena Ojea, veciña de Nigrán e licenciada en Ciencias Ambientais que recibiu o premio Muller Científica do IES Val Miñor. Darase a coñecer a súa figura como muller relevante na ciencia, a través de proxectos coma o Future Oceans Lab na Universidade de Vigo, un grupo de investigación sobre sistemas mariños e cambio climático. Cada carta terá coma remitente unha muller galega científica, poñendo en valor a súa profesión e loita pola igualdade.

O xoves 10 de marzo, na escola infantil As dunas: ‘As gafas violetas’ a cargo de Voltereta e Volvoreta.

Música

E como broche de ouro, o domingo 13 de marzo, no auditorio municipal ás 19.00 horas, actuación musical “O Benquerer(se)” a cargo de Aldaolado. Neste espectáculo as poetas Lucía Aldao e María Lado mesturan poemas, música e historias para facer visibles as desigualdades que as mulleres seguimos atopando na nosa vida pública e privada. Cun afiado sentido do humor, Aldaolado falan do patriarcado, do feminismo, da discriminación de xénero, do concepto do amor romántico, do amor a unha mesma e de todos aqueles temas cos que van tropezando no seu camiño cara o empoderamento. Para isto parten de experiencias propias que aparecen nas historias e poemas, pero tamén chaman por mulleres que marcaron a nosa historia.