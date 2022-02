O Concello de Covelo mostra por primeira vez ao público a exposición “Covelo Contemporáneo. O Artista e o Pobo”. Unha dobre inauguración hoxe e mañá, ás 11.00 horas na casa reitoral de Santa Mariña, un espazo único no que se fusionan pasado e presente.

O artista, músico, terapeuta e instrutor de Tai Chi-Chi kung, Nathanial Dainty Stewart, expón a súa obra na casa reitoral de Santa Mariña e realizará visitas grupais guiadas ao longo de toda a fin de semana dende as 11.00 horas ata as 20.00 horas. Os días inaugurais haberá, ademais, unha actuación tan sorprendente como as obras expostas. A exposición estará aberta ata o 6 de marzo, as persoas interesadas poderán obter máis información e realizar reservas para visitas guiadas no número de teléfono +34637 390 995.

A concelleira de Cultura de Covelo, Lourdes Enes, explica que se trata dun conxunto creativo no que poderemos atopar 24 lenzos, 9 fotografías, 3 esculturas, 5 instrumentos e 4 instalacións creativas que o público debe descubrir ao longo da súa visita. Engade, ademais, que os centros educativos interesados poderán programar visitas guiadas polo propio autor.

Formado en Arte Contemporáneo pola Universidade de South Hampton, en Londres, ao longo da súa traxectoria, Nathanial desenvolveu a súa propia linguaxe para comunicar a súa arte.

“Covelo Contemporáneo. O Artista e o Pobo” xorde despois de dous anos de investigación no estudio explorando diferentes disciplinas de arte como pintura abstracta, debuxo conceptual, instalacións, escultura e fotografía.