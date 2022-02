A Concellería de Participación Cidadá de Mos propón aos veciños unha nova actividade. Trátase dunha iniciativa que pretende achegar o teatro á veciñanza mosense e para elo as persoas interesadas poderán contar con transporte gratuíto para asistir a unha obra profesional en Santiago de Compostela, tendo que aboar unicamente 6 euros por persoa en concepto de entrada.

A obra da que poderán gozar os participantes na iniciativa é “A Peste”, inspirada na novela de Albert Camus e con dirección e dramaturxia de Cándido Pazó. Trátase dunha produción do Centro Dramático Galego que se representa no Salón Teatro de Santiago.

A iniciativa leva por título ‘Sobes ao autobús do teatro?’ e atópase incluída no Programa de Mobilidade do Centro Dramático Galego.

A representación será o vindeiro sábado, 19 de febreiro, con saída ás 17.45 horas do Multiusos das Pozas, e regreso ás 00.00 horas.

O prazo de inscrición permanecerá aberto ata o xoves, 17 de febreiro a través da Sede Electrónica ou na oficina de Participación Cidadá (OMIX) do Concello de Mos, onde poderán obter unha maior información respecto desta actividade.