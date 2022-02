Tres xeracións de floristas é o que a día de hoxe representa Gala & Gardenia. Este establecemento de Salceda de Caselas conta con grandes profesionais e técnicos na arte floral pero sobre todo fundaméntase nunha tradición polas flores que pasou de avoa, a filla e neta.

Sempre, a pesar dos tempos, souberon dar resposta á demanda do mercado en cada momento, ofrecendo todo tipo de produtos e servizos relacionados co mundo das flores. Así, a Gala & Gardenia acode dende unha persoa que quere decorar un recuncho da casa ata outras que preparan un gran evento.

E neste días, próximos a San Valentín, Gala & Gardenia tamén é unha boa opción para aqueles que se queiran e desexen expresalo cun detalle floral.

En 1993 María José Seijo e a súa nai Celia fundaron La Gardenia. O gusto polas flores xa lle viña dende pequena e tíñao como medio de vida, de moza Celia cultivábaas na súa horta e as vendía aos praceiros do Mercado de Teis. Nestas tres décadas asentadas en Salceda de Caselas non deixaron de formarse para innovar nun sector no que cada día ese máis esixente “procuramos estar atentos a todos os nosos clientes, aos seus gustos persoais e así poder sorprendelos en cada traballo floral, non hai nada máis gratificante que admirar a súas caras de felicidade cando veñen a polas súas flores, esa é a nosa maior alegría”, sinala María José.

E nese ambiente, de cores e aromas, criouse tamén María, a súa filla, que co mesmo afán abriu a súa propia florería. La Gala naceu “dunha gran ilusión e saber facer”, traxectoria que se viu truncada por unha enfermidade, pero o proxecto segue vivo. Foi así, en honra a María e seguir con este legado floral, como La Gardenia renomeouse como Gala & Gardenia.

Premio

Cada vez que se abre a porta de Gala & Gardenia é un premio. “Saber que a diario atendemos a ducias de persoas que confían en nós os seus encargos florais de todo tipo, dende unha voda, a un funeral ou un detalle de aniversario, é para nós moi satisfactorio, como un premio”.

E nesta liña, en Gala & Gardenia non deixa de colleitar éxitos. O último dos galardóns o acadado no III Concurso de decoración de Nadal na hostalería e comercio local organizado polo Concello de Salceda. Esta florería conseguiu o primeiro premio, recibindo o maior número de votos dos 22 establecementos participantes, e polo que se lle outorgou a realización desta publirreportaxe.