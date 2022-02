O Concello da Guarda celebrará este ano o desfile do martes de entroido sempre que a situación sanitaria así o permita. Será o 1 de marzo, con saída ás 17.30 horas da Praza de San Bernardo (“Esquina Famosa”) para continuar pola rúa Galicia, avenida de Rosalía de Castro e Alameda.

A decisión foi adoptada despois dun encontro mantido a pasada semana entre o concelleiro de Festas e Festexos Populares, Rafa Álvarez; a concelleira de Cultura, Montserrat Magallanes e representantes de grupos e comparsas da vila que cada ano participan neste evento.

Na reunión, na que se falou sobre a celebración do desfile de entroido deste ano, acordouse por unanimidade a súa realización, sempre respectando as medidas sanitarias vixentes e co ánimo de dinamizar a vila nunhas datas tan características para todos os veciños e visitantes.

Os asistentes á xuntanza manifestaron a súa “dispoñibilidade, gañas e ánimo” de participar no tradicional desfile do martes de entroido e, vendo o seu interese, optouse por celebrar o mesmo e publicar as bases de participación, que están xa dispoñibles na sede electrónica da web municipal para inscribir aos grupos e comparsas que desexen participar.

Os interesados deberán cubrir o formulario anexo ás bases e a documentación indicada no punto 4º e entregala entre os días 17 e 22 de febreiro no rexistro xeral do Concello, en horario de 09.00 a 14.00 de luns a venres, ou na sede electrónica do Concello

Poderase participar en dúas modalidades: sen opción a compensación económica (todos aqueles que queiran sumarse no día do desfile, de xeito individual, parella ou grupo e sen necesidade de inscrición previa) ou con opción a compensación económica, habendo neste caso tres categorías: carrozas (grupo mínimo de 6 persoas enriba dun ou varios móbiles -carro, tractor, motocultor- representando unha temática común, debidamente decorado e que leven acompañamento musical en vivo ou mediante megafonía), comparsas (grupo mínimo de 10 persoas que representen unha temática común e leven acompañamento musical) e grupos (de 4 a 9 persoas).

Como compensación polo traballo e esforzo que supón a elaboración da decoración e traxes de entroido, prevese o pago dunha contía fixa segundo ás diferentes categorías: 290 euros para as carrozas, 230 para as comparsas e 100 euros para os grupos. Terán dereito ao cobro desta axuda económica as dez primeiras carrozas ou comparsas que se inscriban, así como os seis primeiros grupos.