O Concello da Guarda oferta tres obradoiros de xeito gratuíto dirixidos a comercio, hostalería e empresas. Son todos en venres, ás 20.30 horas. na Sala de formación no 1º andar do concello vello.

En “Plans de Marketing para Campañas Comerciais”, o 18 de febreiro, os participantes terán a oportunidade de aprender cales son os pasos necesarios para actuar ante unha campaña comercial elaborando un Plan de Marketing, porqué é necesario facelo e cales son os seus beneficios. “Ventas a través das principais redes sociais” permitirá, o 4 de marzo, coñecer cales son as principais redes sociais do mercado que permiten a venda a través das súas plataformas, cales son as súa vantaxes e desvantaxes e como é o seu funcionamento. E “Venta online web e a través de marketplaces” será o 18 de marzo e nel ampliarase información sobre as diversas plataformas de venda multicanal existentes no mercado, empregando unha comparativa que axudará a elixir cal é a máis axeitada en función de cada tipo de sector ou empresa, os seus custos e metodoloxías de traballo.

Todos os obradoiros teñen unha duración aproximada dunha hora e media e é preciso unha inscrición previa chamando ao 986 610 000 ext.7 ou remitindo un correo electrónico ao enderezo informacion@aguarda.es, as prazas son limitadas.