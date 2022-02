Catro personalidades de relevancia en distintos ámbitos achegáronse nos últimos días ata o auditorio de Goián para poñer enriba da mesa diferentes aspectos relacionados coa tarefa de educar. O Concello de Tomiño celebrou a sétima edición da xa tradicional Semana da Educación baixo o lema ‘TransFORMANDO a sociedade, educando na diversidade’. A alcaldesa, Sandra González salientou que “cremos na educación como ferramenta firme para conseguir transformar a nosa sociedade”.

O encargado de inaugurar as xornadas foi José Antonio Fernández Bravo, que falou sobre ‘Ensinar dende o cerebro de quen aprende’. Doutor en Ciencias da Educación, docente, escritor e investigador sobre educación e aprendizaxe da matemática, este experto explicou ao público que encheu o auditorio que “a escola non é unha cuestión de espazo, senón de tempos. Unha cousa é superar contidos e outra obter coñecemento. É moi importante ensinar dende o cerebro do que aprende. Hoxe xa non se trata de que os nenos e nenas aprendan como nós ensinamos, senón de que nós sexamos capaces de ensinar como eles e elas aprenden. É tan sinxelo como contar coa outra persoa e para iso temos varias estratexias, como escoitar as experiencias do que aprende. E para escoitar debemos crer en el ou en ela”.

“Dende que somos pequenos márcansenos límites e váisenos categorizando, etiquetando. Iso impide que as persoas poidan ter diferentes inquietudes. O problema da mocidade non soe ser que non lles guste nada, senón que lles gustan moitas cousas moi diferentes que non encaixan nin na categoría A nin a B”. Así comezaba Maitane Alonso, investigadora, co-fundadora de Innovating Alimentary Machines e estudante de medicina, a explicar ao público da VII Semana da Educación a súa experiencia persoal dende que a curiosidade a levou con 16 anos a crear unha máquina para a conservación alimentaria para dar saída a toda a comida que sobraba das contundentes grelladas que facía o seu pai.

A investigadora e docente Clara Grima conquistou ao público coas súas matemáticas e o xeito diferente e ameno de formular a súa ensinanza. “Unha das primeiras cousas que cambiaría sería dividir as aulas á metade, porque é imposible dedicar tempo ou poder recoñecer talento en clases masificadas”, salientou. Grima namorou ao público coa súa forma de contar as matemáticas e de achegar a todos a unha das súas teorías favoritas, a de grafos, que cando comezou a explicar en obradoiros de primaria descubriu que “provocaba o espírito crítico e a curiosidade de nenos e nenas”.

Dietista e nutricionista, docente e autor de varios libros sobre nutrición, Julio Basulto foi o encargado de clausurar as xornadas antonte. Falou de como compartir a mesa cos fillos é moi importante para mellorar a súa saúde. Para o experto este momento e “moito máis do que acostumamos a crer”, e na súa conferencia detallou os múltiples beneficios que exerce comer coa nosa prole sobre a súa saúde física e emocional e compartiu estratexias para que ese momento se converta nun espazo de aprendizaxe e, sobre todo, amor.