Gondomar prepara xa a celebración do entroido. Haberá desfile de comparsas o domingo 27 de febreiro e enterro da sardiña o mércores 2 de marzo.

A novidade deste 2022 é que o desfile perde a condición de concurso e todas as comparsas participantes (un máximo de dez) percibirán unha axuda económica que variará, entre os 250 e os 550 euros, en función do número de integrantes e se levan ou non carroza.

O prazo de inscrición mantense aberto ata o día 20 podendo formalizarse no rexistro municipal ou na sede electrónica, acompañando a documentación correspondente.

O desfile dominical dará comezo ás 16.30 horas e partirá dende a rúa Eduardo Iglesias accedendo pola rúa Ángel Urzáiz para facer entrada na Praza Paradela, pasar por diante do Concello e marcar a súa saída cara a Avenida do Conde, onde finalizará a formación e a súa actuación.

O enterro da sardiña celebrarase o mércores de cinsa a partir das 19.30 horas, ao que acudiran un mínimo de integrantes das comparsas caracterizados para a ocasión.

As comparsas participantes deberán ter un mínimo de 20 compoñentes e o máximo delas que se poderán inscribir será de 10 (cun mínimo de 6), tendo preferencia as do Concello de Gondomar e a continuación as do Val Miñor. No caso de que se sobrepase o número de inscricións, sendo todas rexistradas en prazo, pasarán a ser comparsas convidadas (cun máximo de 5)

As axudas económicas son as seguintes: as comparsas de 20 a 40 compoñentes sen carroza 250 euros e con carroza 400 euros, de 41 a 60 compoñentes 300 euros se van sen carroza e 450 euros se a levan, de 61 a 80 integrantes 350 euros sen carroza e 500 euros con carroza e comparsas integradas por 81 ou máis persoas 400 sen carroza e 550 con carroza. Cada carroza a maiores compensarase con 100 euros e as comparsas convidadas recibirán 200 euros.

Rondallas

Tamén se contempla a participación das rondallas que percibirán unha subvención de 200 euros pola súa presenza no entroido de Gondomar. Igualmente estipúlase un número máximo de participantes, fixado en 10 e un mínimo de 6, dando sempre preferencia ás representantes de Gondomar e ás da comarca do Val Miñor.

As bases pódense descargar na páxina web www.concellodegondomar.gal