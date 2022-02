Todo preparado en Salceda de Caselas para o desfile de comparsas e carrozas que este ano chega a súa vixésimo terceira edición. Se todo continúa como o programado celebrarase o domingo 27, a partir das 17.00 horas polas rúas da vila, aínda que, segundo sinalan dende o Concello, nun ano no que a pandemia aínda non rematou, as bases recollen xa diferentes supostos nos que se podería adiar a celebración, tendo sempre como data límite o 3 de abril de 2022.

“O entroido é sen dúbida a nosa cita cultural máis importante, unha festa que a veciñanza vive con paixón, cando menos dende hai 130 anos. Este ano será máis importante aínda, logo da cancelación do 2021, nunha festa na que as protagonistas son as asociacións e comparsas que protagonizan os actos, e cos que xa traballamos man a man para que o Entroido 2022 sexa un éxito”, sinala o concelleiro de Cultura, Álex Rodríguez Canosa.

Ao longo de toda esta semana, e ata mañá domingo día 13, está aberto o prazo de inscrición para as agrupacións locais e a partir do luns 14 e ata o día 20 estarao para aquelas de fóra do municipio. Todas elas deben ter como mínimo 15 integrantes e inscribirse obrigatoriamente mediante a sede electrónica do Concello de Salceda de Caselas.

Logo da cancelación do 2021, este ano volve o desfile con algúns cambios respecto ás edicións anteriores. Por unha banda, o percorrido vese modificado na súa parte final, evitando que os colectivos entren na Praza do Concello como en diferentes anos. A saída queda fixada para as 17.00 horas dende a Praza da Devesa, discorrendo o desfile polas rúas Vigo, Avenida de Galicia, Victoriano Pérez Vidal, Rollo e Doutor Zunzunegui.

Por outra, este ano non se celebrará o concurso de coplas ao final do desfile, como si se viña facendo en edicións anteriores.

Premios

Todas as comparsas admitidas recibirán unha compensación económica pola súa participación que varía entre os 150 e os 900 euros en función do número de compoñentes e se van con ou sen carroza, sendo o orzamento máximo estes efectos de 8.000 euros.

Ademais da dotación económica, establécese un xamón como premio para a mellor comparsa en cada unha das seguintes categorías: coreografía, máis festeira, con maior número de compoñentes, temática máis orixinal, vestiario, maquillaxe, carroza e persoa participante de maior idade.

Toda a información e as bases do concurso poden consultarse a través da páxina web do Concello www.salcedadecaselas.gal, no taboleiro de anuncios do mesmo e nas redes oficiais.

A programación municipal completará o xa tradicional enfrontamento entre Castro Barreiro e A Feira, que hai xa máis de 130 anos se vén celebrando, e para o que os barrios levan tempo traballando arreo no máis estrito segredo.