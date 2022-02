Tan só sete días son os que faltan para comezar a celebrar o entroido na bisbarra. Noutras localidades galegas, como as que compoñen o coñecido como triángulo máxico de Ourense, xa se vén conmemorando con diferentes eventos a cita máis trouleira do calendario e agora Baiona adiántase a todos os concellos da comarca e organiza o concurso de comparsas de carnaval o vindeiro sábado, 19 de febreiro. Escolle esta data para que a súa celebración non estea tan preto da festa máis popular da vila mariñeira, a Arribada, que este ano terá lugar os días 4, 5 e 6 de marzo e que tamén encherá de fantasía, neste caso medieval, as rúas da localidade.

O desfile sairá ás 17.00 horas desde a Avenida Urbana de Sabarís, percorrendo as rúas Santa Marta, Monterreal e Elduayen para rematar no Paseo Ribeira, onde terá lugar o Enterro da Sardiña. Todas as comparsas interesadas en participar deben inscribirse, con prazo ata o vindeiro mércores 16, de xeito presencial no rexistro xeral do Concello ou telematicamente a través da sede electrónica. O Concello de Baiona repartirá 6.500 euros en premios. A primeira comparsa clasificada recibirá 900 euros, a segunda 650 euros, a terceira 500, a cuarta 400 e a quinta 300 euros. Os 3.750 euros restantes repartiranse entre todas as comparsas participantes, con cantidades que variarán en función do número de compoñentes, sendo o mínimo 12 persoas. Establécese un límite máximo de participación de 20 comparsas que serán admitidas por rigoroso orde de rexistro de entrada.