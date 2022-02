O Concello de Baiona vai adherirse ao proxecto Exploraterra, que nace co obxectivo de preservar, valorizar e promover o patrimonio cultural vinculado á era das grandes expedicións marítimas xeográficas españolas e portuguesas, financiado con fondos FEDER a través do Programa INTERREG V A España Portugal (POCTEP) 2014-2020, cuxa execución se estenderá ata decembro de 2022.

A primeira das accións deste proxecto levadas a cabo na vila mariñeira chegará coa Festa da Arribada, que se celebrará do 4 ao 6 de marzo. Será cando os veciños de Baiona e os chegados de fóra poderán visitar a Santa María, outra réplica exacta da expedición de Cristóbal Colón. Ademais, sumarase no peirao a carabela Vera Cruz, unha réplica das antigas naves que usaban os portugueses nos séculos XV e XVI.

Esta acción será o comezo, xa que o proxecto abraque outras áreas encamiñadas todas elas a mellorar a experiencia de coñecer o patrimonio histórico e cultural que ofrece a vila.

Os obxectivos expostos en Exploraterra consisten na recuperación da funcionalidade, adecuación e preservación de barcos históricos para usos culturais, a creación de innovadores equipamentos turísticos e a vertebración do patrimonio marítimo cultural nun produto e unha marca-destino común. As actividades de recuperación e valorización do patrimonio, xunto coa creación de innovadores equipamentos e promoción, amplían e diversifican a actual oferta cultural e patrimonial dos territorios.

No reto de posicionarse por diante doutros destinos desde a premisa da calidade e a dixitalización, e tamén desde a accesibilidade, Baiona aproveitará a financiación do proxecto Exploraterra para apostar pola creación de audioguías pola Ruta Pinzoniana, pola actualización da museografía da réplica da Carabela Pinta e a mellora do acceso a este museo flotante.