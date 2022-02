Coincidindo coa etapa de floración da camelia deu comezo unha nova edición das visitas guiadas polo xardín de excelencia internacional do Castelo de Soutomaior, que organiza a Deputación de Pontevedra. Son sesións que se desenvolven ata finais do mes de marzo, concretamente os martes e xoves ás 16.30 horas, para un máximo de 20 persoas asistentes e cun prezo de 3 euros.

E iniciáronse tamén as visitas caracterizadas, que se suspenderan en 2020 e 2021 por mor da situación sociosanitaria. As personaxes históricas María Vinyals, Emilia Pardo Bazán e Coco Chanel realizan o percorrido a través dos xardíns os domingos e de febreiro e marzo, para grupos de ata 20 persoas, entre tres sesións por xornada, ás 11.00, ás 12.30 e ás 16.30 horas. O prezo é de 8 euros e inclúe, trala visita aos xardíns, a entrada ao Castelo.

Tanto para estas visitas como para as guiadas, as entradas deben adquirirse desde a páxina web do Castelo.