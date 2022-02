Promover o desenvolvemento das competencias parentais para unha evolución saudable da familia e dos seus membros, dotar as familias de coñecementos e ferramentas básicas que lles permitan abordar o desenvolvemento dos seus fillos dende unha maior seguridade, xerar espazos de encontro e confianza onde poidan compartir e reflexionar en común sobre as súas experiencias, inquedanzas e intereses e informalas sobre temas de actualidade, favorecendo o achegamento a vías de formación e información de calidade, son os obxectivos cos que se pon en marcha un novo curso da Escola de Familias.

Trátase dun programa da Concellería de Educación de Soutomaior a través do cal se organizan charlas abertas á comunidade educativa de todos os centros do municipio. As sesións celebraranse o cuarto martes de cada mes, de febreiro a maio, de 18.30 a 20.00 horas, nas instalacións do IES de Soutomaior. A asistencia é gratuíta e incluso se oferta, para as familias que acudan con menores, un servizo de actividades lúdicas para que poidan xogar e aprender mentres os seus pais asisten á formación. Só é preciso inscribirse en liña, na web gabinetesoutomaior.com. Para obter máis información ao respecto poden dirixirse á OMIX chamando ao teléfono 986 700 822 ou mediante mensaxe de WhatsApp ao número 638 822 868.

Catro charlas

O curso comprende catro charlas centradas en diferentes obxectivos e guiadas polas profesionais da psicoloxía infantil Cristina Martínez e Nuria Salgado. Así, a primeira delas, o martes 22 de febreiro, levará por título “Novas parentalidades e as inquedanzas das familias”. Unha sesión introdutoria na que se analizarán as experiencias e novas ideas sobre a parentalidade reflexionando e compartindo inquedanzas e necesidades das familias no contexto actual, caracterizado por unha gran diversidade de modelos para un proceso de crianza nas que os fillos presentan novos desafíos e retos ás familias.

O 22 de marzo falarase da convivencia e adolescencia, facendo unha aproximación aos diferentes estilos educativos para comprender as diferentes dinámicas familiares que xorden a partir dos mesmos. Daranse pautas para identificar os tipos de apego e as consecuencias relacionais dos mesmos e afondaremos na prevención e intervención das problemáticas de violencia e as súas manifestacións.

En abril, o día 26, o tema a tratar será o conflito e como xestionalo. Así, nesta sesión abordarase que se entende por conflito, cales son as súas fases e traballarase sobre a relevancia do compoñente emocional do mesmo. Falarase de tipos de conflito e das actitudes persoais para afrontalos, finalizando cun caso práctico para representar o explicado.

E para rematar, o 24 de maio, botarase man do cine como experiencia de aprendizaxe. E como exemplo o filme “Boyhood. Momentos dunha vida”. Na primeira sesión facilitarase o acceso á película para as familias, para que poidan vela previamente e nesta xornada, a través de diferentes cortes da mesma, traballarase sobre a evolución das vivencias dunha familia e os seus compoñentes ao longo dos anos.