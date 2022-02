Un amigo e médico, Miguel Cuervo, comentoume fai tempo que o uso só das notas para entrar na Facultade de Medicina non debería ser a forma apropiada para ter bos médicos no porvir. “Probablemente sexa difícil valorar a vocación pero por moi brillante que sexas como estudante, se non desexas querer curar nunca serás un bo médico, e sobre todo nunca estarás próximo á xente”.

Días atrás pensei moito niso e recordei a unha persoa do meu barrio que se chama Manolo Casapequena. El contoume unha historia. Fai como setenta anos había no meu barrio dous nenos inseparables. Un deles tiña un can e quería ser médico. O outro un barco de cortiza de piñeiro e quería ser mariñeiro como o seu tío. E diso falaban. O can tiña estrinximento crónico. Un día o animal morría de dor e o futuro médico furgoulle no ano ata extraerlle cunhas pinzas de depilar a parte máis dura das feces. O can viviu.

O futuro mariñeiro, durante a operación, só repetía “vai morrer, vai morrer…” “Non, xa verás como non, pero é preferible que morra a que sufra”. Manolo escoitouno todo. Os dous foron o que sentían que querían ser.

O médico tiña unha tía á que lle encantaban os nenos moi pequenos e quizais por iso fíxose pediatra neonatólogo. Pero sempre se autotitulou “médico de nenos”.

Era a súa vocación. Sempre que auscultaba un neno facíao con moita tenrura. Cóntanme que nunha ocasión auscultando a un neno dunha amiga, case recén nacido virábao e case ao mesmo tempo que movía o fonendoscopio, en cada movemento, faláballe e bicábao. Era un neno moi pequeniño e el un “médico de nenos” que quería e agarimaba aos bebés. Quen mo contou hoxe recórdao con moitísimo sentimento.

Antes recorreu hospitais de médico interno nun longo período de formación. Fixo da medicina a súa vida sentindo o pracer de curar e dar agarimo ao mesmo tempo. Eduardo Galeano dicía del “Ángel cura contando historias”.

Nunha asemblea no momento que en España empezaba a albiscarse un pouco de luz despois da negra noite de pedra, el interveu. O foro non era de medicina pero falou das nais que ían á súa consulta e como co seu galego contábanlles as enfermidades dos seus fillos con claridade notable que non poderían realizar noutro idioma que non fose o “mamado por elas co mesmo leite que elas daban aos seus fillos” e defendeu o noso idioma galego, que é a obra de arte colectiva do noso pobo. Desde a súa profesión como Rosalía, Pondal, Celso Emilio, Curros…o fixeron desde os seus poemas e prosas. O médico, que tamén escribiu co título de algo moi de Tui, Luz de Tebra. Naquela asemblea, da que falei antes, fixo unha gran loa ás nais e ao manexo do noso idioma por elas.

Unha delas cóntame, “os nenos foron e son ou seu vivir. E agora revive co seu neto, que se chama Manuel, e soborda tenrura ao velo e ao falar del. É emocióname escoitalo”.

Laureana de la Cruz Areal, tía do médico, naceu en Porriño, viviu en Tui, foi moi de San Bartolomé e sentía tenrura polos nenos moi pequenos.

Hoxe sinto que me pode a lembranza do barrio e da familia. Tamén un querer nomear a tía Laureana. Era miña madriña.