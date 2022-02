O Concello de Tui recibiu un bonsai de Oliveira coa lenda “Lembra as túas raíces” agasallo da Red de Juderías – Camiño de Sefarad, da que Tui forma parte dende 2019, xunto a outras vinte cidades españolas.

Trátase dunha nova iniciativa da Red para sumarse a cada unha das festas do calendario xudeu. Así con motivo da festa Tu Bishvat obsequiou a cada cidade da rede cun bonsai. Este festexo lembra o respecto pola natureza, e no mesmo adoitase plantar unha árbore e comer os froitos das árbores.

O bonsai simboliza ademais a responsabilidade na conservación das raíces xudías da historia. O Concello de Tui vén de recibir o seu exemplar, que se encargará de coidar a partir de agora como unha forma de continuar coa conservación do seu legado.

O alcalde de Tui, Enrique Cabaleiro, agradece este agasallo que “testemuña o traballo que nos últimos anos vén realizando o Concello de Tui na conservación e promoción do importante legado patrimonial da nosa cidade, que ten no patrimonio vinculado á presenza de comunidades xudías e criptoxudías na nosa cidade un dos seus elementos más significativos. A pertenza á Red de Juderias de España – Caminos de Sefarad, lograda no ano 2019, é unha grande oportunidade para a nosa cidade pois dálle a Tui novas posibilidades de promoción e de posicionamento dos seus recursos culturais e turísticos”.