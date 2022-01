A nova bandeira oficial de Soutomaior xa está lista para ser aprobada no vindeiro pleno da corporación municipal que se celebrará a finais de mes. O Concello xa recibiu a proposta para a insignia realizada pola Comisión Heráldica de Galicia para garantir a súa fundamentación dentro da normativa que regula os brasóns históricos galegos.

Para a creación do novo símbolo oficial do Concello de Soutomaior a Comisión de Heráldica de Galicia realizou un estudo expoñendo os feitos históricos e as peculiaridades do municipio nas que se basea a nova insignia. Así, a bandeira ten como elemento central ao Castelo, ao ser a “testemuña e case sempre protagonista dos feitos históricos de maior relevancia no municipio”, destacan desde a Comisión Heráldica.

Do mesmo xeito, o campo da bandeira compleméntase cun borde de cadros en cor ouro e gules (cor heráldica que en pintura se representa polo vermello vivo e no gravado por liñas verticais moi finas e apertadas) en orde inversa para facilitalo contraste que fai referencia a modo de homenaxe ao escudo de armas da liñaxe dos señores de Soutomaior.

O alcalde de Soutomaior, Agustín Reguera, explicou que agora a proposta deberá ser aprobada polo pleno municipal antes de enviala para a súa aprobación final pola Xunta de Galicia, momento no que poderá ser usada de forma oficial. “A bandeira é un dos maiores símbolos propios que se poden ter, unha representación que nos acolle a todos e seguro que será do agrado de tódolos veciños”, sinala o rexedor á vez que indica que “é necesario que Soutomaior, como vila histórica de Galicia, conte coa súa propia bandeira oficial e que nela se reflexe a nosa historia e o carácter do noso pobo para que todos poidamos vernos representados”.