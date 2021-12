Música das súas corais e da súa banda para festexar o Nadal e a chegada do 2022 con reserva de entrada para o teatro municipal. Pasarrúas de grupos folclóricos e bandas de música, obradoiros para a cativada e primeira carreira San Silvestre, entre as propostas para a axenda festiva que rematará con Cabalgata de Reis.

“Tui, o Camiño do Nadal” é de novo o lema da programación festiva elaborada polo Concello con motivo destas festas, nas que a música terá gran protagonismo.

O acendido da iluminación de Nadal e a inauguración do Mercado de Nadal marcaron o inicio da programación na que este ano se oferta lecer que aposta polo local e pola economía circular.

O vindeiro xoves, 23 de decembro, as tres corais de Tui; do Centro Sociocomunitario, Ponte da Febres e San Telmo ofrecerán un concerto no Teatro Municipal, ás 21.30 horas. O concerto de Fin de Ano será o xoves 30 ás 21.30 horas e correrá a cargo da Banda de Música Popular de Tui. Para os eventos previstos no teatro será necesario facer reserva de entrada na páxina web: www.tui.gal.

Igualmente, ao longo destas festas haberá pasarrúas a cargo dos grupos folclóricos e bandas de gaitas das asociacións culturais tudenses, na medida en que as condicións meteorolóxicas e sanitarias o permitan.

As nenas e os nenos poderán gozar de obradoiro infantís que van ter lugar na Biblioteca Municipal o mércores 29 e o xoves 30 de decembro, así coma o luns 3 e martes 4 de xaneiro.

Coma novidade incorporase á programación unha San Silvestre Popular que terá lugar o venres 31 ás 12.00 horas, cun circuíto urbano non competitivo. Tamén o día 31 está prevista a visita do Apalpador ao Paseo da Corredoira.

A programación pecharase coma é tradicional coa Cabalgata de Reis o mércores 5 de xaneiro, aínda que este ano debido á pandemia non poderá ter carácter internacional.

Toda esta programación desenvolverase seguindo un protocolo anticovid e axustándose as medidas restritivas que estean en vigor en cada momento.

A concelleira de Cultura de Tui, Sonsoles Vicente, destaca que esta programación “Tui, o Camiño do Nadal” está elaborada pensando en “brindar á poboación tudense e cantas persoas nos visiten nestas datas unha oferta de lecer para estes días tan especiais e para gozar en familia, seguindo as medidas de seguridade derivadas da actual situación de pandemia”.

Libros solidarios

Até o 23 de decembro estará aberto o mercadiño solidario de libros na biblioteca municipal de Tui co triple de exemplares e espazo que a última edición. En colaboración co departamento de Servizos Sociais do Concello de Tui, constitúe unha idea máis para agasallar un libro no Nadal.

O mercadiño solidario de libros estará aberto na biblioteca municipal até o 23 de decembro

A Biblioteca Municipal repite este mercadiño tras a exitosa experiencia do pasado ano, e ofrece os libros destinados ao expurgo, procedentes dos seus propios fondos ou de doazóns de veciños, para que aqueles lectores interesados poidan recoller aquelas obras que resulten do seu interese. A condición para acceder a este mercadiño é a entrega dun lote de produtos de Nadal que estarán destinados ás familias atendidas polos Servizos Sociais municipais.

Os libros ofertados son de temática moi ampla e variada, dende novelas, libros infantís e xuvenís, libros de coñecementos, de non ficción, incluso obras de consulta.

O mercadiño estará aberto no horario de atención ao público da Biblioteca Municipal de luns a venres de 8.30 a 13.30 horas e de 15.30 a 20.30 horas e os sábados de 9.00 a 13.00 horas.