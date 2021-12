Goián xa ten unha rúa co nome de Xoán Piñeiro. A placa foi descuberta durante un emotivo acto organizado pola Fundación Xoán Piñeiro, co beneplácito do Concello de Tomiño. Na placa, de bronce, pode verse ademais do nome da rúa, o rostro do escultor, inmortalizado na mesma con gran fidelidade, polo escultor Carlos Fernández.

O acto inscribiuse na celebración do centenario do nacemento do artista, en Nerga (parroquia de Hío, concello de Cangas) e afincado en Goián, de onde era a súa dona, residindo antes en Madrid e outras cidades.

A rúa, situada no barrio goianés de Tollo, é xusto sobre a que estaba o estudo do escultor e a súa casa, polo que ao Concello pareceulle moi atinada a proposta da fundación de porlle o nome do artista. “Pareceunos moi interesante a suxestión da fundación, xa que é unha forma de agradecer e recoñecer o legado deste grande artista”, comenta a alcaldesa, Sandra González.

A maiores, o salón do Centro Goianés acolleu a presentación do libro “Xoán Piñeiro”, publicado pola Fundación do mesmo nome, co apoio do Concello de Tomiño, entre outros, e que tivo que adiarse un ano por mor da pandemia.