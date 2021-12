Poder falar con Papá Noel ou cos Reis Magos antes de que visiten as nosas casas é o desexo das nenas e nenos. Por iso, o Concello de Redondela este Nadal volve posibilitalo. Previa inscripción, as súas Maxestades farán unha vídeochamada e Santa Claus un vídeo saúdo personalizado para as cativas e cativos de Redondela que o soliciten. O prazo para solicitar que Papá Noel nos envíe un vídeo saúdo está aberto en nadalenredondela.com e a solicitude de vídeo chamada dos Reis Magos debe facerse en barafundaanimacion.com.

Por outra banda, xa está instalada na Alameda Castelao de Redondela a Casa de Papá Noel. Os horarios de apertura son de 17.00 a 19.30 horas ata o 23 de decembro e o día 24 ampliarase a horario de mañá e de tarde, de 11.00 a 14.00 horas e de 16.30 a 19.30 horas. Precisamente na Alameda Castelao é onde xa están instaladas xa atraccións infantís, que permanecerán durante todas as festas de Nadal para a diversión dos máis pequenos. Como novidade, a programación de Nadal de Redondela estreará este ano unha actividade dirixida á cativada: a Festa Infantil de Fin de Ano, que se desenvolverá o 31 de decembro, de 11.00 a 13.00 horas na Alameda Castelao de Redondela e na Alameda Rosalía de Castro de Chapela. Con todo, a pesar de animar á veciñanza a gozar destas festas e a divertirse coa programación, a alcaldesa, Diga Rivas, fai un chamamento á responsabilidade “á hora de non baixar a garda no que as medidas de seguridade sanitaria se refire, A Covid deixounos a experiencia dun Nadal estraño, case que sen ledicia. Agora podemos volver a retomar as celebracións como teñen que ser e na nosa man está o poder seguir avanzando cara á normalidade”.