As Rondallas e Ranchos de Reis que desexen participar nos actos programados polo Concello de Redondela con motivo da festividade de Reis 2022 teñen de prazo até o venres, 31 de decembro, para inscribirse.

O Concello de Redondela destina un orzamento de 4.000 euros para premios. De tal xeito que concederá 500 euros a cada unha das formacións que se presenten ata esgotar o orzamento previsto. No caso de superar este, será repartido proporcionalmente entre as agrupacións participantes.

As bases, publicadas na súa integridade no BOPPO (Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra) establecen que as formacións participantes deberán gardar “unha unidade temática tanto no seu vestiario como na súa actuación”. É importante salientar que non se considerarán como Rondallas ou Ranchos de Reis con dereito a inscrición e participación aquelas que en anos anteriores repetiran, no substancial, o tema.

Poderán solicitar a súa inscrición as Rondallas ou Ranchos de Reis de adultos (con máis de 5 persoas maiores de 16 anos); mixtas (cun número superior a 20 persoas das que, cando menos dez sexan alumnos ou alumnas do centro e o resto nais, pais e profesorado) e Rondallas ou Ranchos de Reis infantil (con máis de oito persoas menores de 16 anos).

Para poder optar ao premios, as Rondallas ou Ranchos de Reis deberán formalizar a súa inscrición cubrindo a correspondente folla de inscrición e presentándoa antes do 31 de decembro (incluído) no Rexistro de Entrada do Concello de Redondela, no caso de ser unha persoa física ou, obrigatoriamente, a través da sede electrónica https://redondela.sedelectronica.gal no caso de tratarse de persoas xurídicas.

Con todo, dependendo da situación epidemiolóxica, o desfile podería ter que ser cancelado.