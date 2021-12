O Concello de Nigrán organiza este fin de semana o seu primeiro mercado de Nadal na Praza Rosalía de Castro, bautizado como “Bule Bule”, co obxectivo de dinamizar o comercio e ofrecer un ambiente festivo no núcleo urbano. Iniclúe concertos en sesión vermú e pola noite.

A Praza Rosalía de Castro seguirá a ser, hoxe e mañá, un auténtico mercado de artesáns de toda Galicia cunha vintena de postos moi diversos: desde cerámica, a coiro, ilustracións, moda, abalorios, xoguetes e demáis produtos de deseño, etc. O ámbito gastronómico contará coa presenza das empresas locais de Trisk-Ale/Banda (cervexas) e Chupipostres con alimentos doces e salgados.

A maiores, estará presente “La isla de Tali” cun posto destinado a obter recursos para o seu refuxio de animais no Miñor, JuanMaríaByLolola cos últimos deseños desta firma de roupa do CEE Juan María, e EVD Galicia vendendo esponxas vexetais de “Luffa”. Hoxe actúa ás 12.30 e ás 21.30 con Amparo e Hadrián Rivas e o domingo nos mesmos horarios con The Twinpims. O domingo, antes do derradeiro concerto, sortearase a rifa co premio dunha caixa chea de produtos de todos os postos.

“O obxectivo é ter un mercado de inverno que lle outorgue vida a esta praza e, consecuentemente, a todo o centro de Nigrán”, explica o alcalde, Juan González, quen destaca que a empresa Brétema Studio que organiza o evento está formada por dous mozos de Nigrán, Bárbara Ceballos e Mak Aguiar, de 24 e 29 anos respectivamente.

O mercado e o alumeado de Nadal da praza inaugurouno onte o alcalde de Nigrán, Juan González, xunto cun representante da Asociación de Empresarios e Comerciantes do Val Miñor (Ovalmi), entidade colaboradora do mercado.

Bolsas de papel

Por outra banda, o Concello de Nigrán, xunto coa asociación de empresarios Ovalmi, iniciaron o reparto de 8.000 bolsas e sobres para agasallos, entre os establecementos da localidade, como parte da campaña #EsteNadalMercaEnNigrán. Ao igual que no 2020, as bolsas están fabricadas en papel kraft cunha ilustración a unha tinta realizada pola deseñadora gráfica Olalla Fernández.

✅ Os comercios asociados a Ovalmi recíbemas nestes días nos seus propios establecementos e os clientes xa as están a lucir polas rúas coas súas compras.

✅ Os comercios non asociados poden recoller o seu lote de bolsas na Oficina de Información Cidadá do Concello de Nigrán (de luns a venres, de 9.00 a 14.00 horas, ata esgotar existencias).