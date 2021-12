O grupo de teatro de Mulleres de Mos volta aos escenarios. Con máis ilusión ca nunca e tras o parón obrigado pola pandemia, o grupo de teatro “Mulleres en Igualdade de Mos“ representará mañá, 19 de decembro, ás 18.00 horas, a obra de teatro “Os sentimentos xogan ás agochadas”, no auditorio do Centro Dotacional de Torroso.

A peza é unha adaptación de Paula Pier da obra de Susana Crespo inspirada no conto de Mario Benedetti “ Los Sentimientos juegan al escondite”.

A entrada, solidaria deste espectáculo, que forma parte da programación de Nadal do Concello de Mos, será de 2 euros que irán destinados a MosAxuda para a compra de alimentos e xoguetes da campaña de este Nadal.

As persoas interesadas en asistir deben reservar as súas butacas no teléfono 986 338 325.

Este grupo de teatro está integrado por 12 mulleres que recalcan a importancia de apostar polo teatro. Declaran que está actividade organizada dende a concellería de Igualdade, lles axuda no seu día a día a superar complexos, a sacar forzas para solucionar problemas familiares ou simplemente a atopar momentos de evasión. O grupo naceu en 2011 a través dun curso organizado polo concello sobre autoestima; a día de hoxe xa conta con guións e representacións de autoría propia.

Pola súa banda, MosAxuda é un proxecto do Concello de Mos nacido en 2015 como unha organización de reparto directo de alimentos entre as persoas máis desfavorecidas do municipio e apoiado polos Servizos Sociais municipais.