Está en marcha a campaña “Baiona, este Nadal os premios están no comercio local”. Presentárona o presidente da Asociación de Comerciantes e Empresarios de Baiona (ACEBA), Marcos Comesaña, o alcalde de Baiona, Carlos Gómez, e varios directivos da asociación na praza de abastos da localidade.

A iniciativa persegue o fin de apoiar ao pequeno comercio de Baiona, incentivando o consumo local e contribuíndo así ao desenvolvemento económico e social da Vila Real.

Esta campaña, organizada polo Concello de Baiona e a Asociación de Comerciantes e Empresarios de Baiona (ACEBA), pon en circulación entre os establecementos participantes un total de 25.000 rascas, dos que 650 teñen premios directos, para que as clientas e clientes agraciados os empreguen á hora de mercar no comercio e nos establecementos de hostalaría de Baiona, adheridos á iniciativa.

En total repartiranse 10.000 euros en premios. Todos os establecementos de comercio adheridos a esta campaña procederán á entrega dun cupón por compras iguais ou superiores a 20 euros, até un máximo de 4 cupóns por compra. Os que resulten premiados poderán ser gastados polo cliente en calquera momento da campaña, tanto no comercio local como na hostalaría adheridos á campaña, desde o seu inicio, e até o 31 de xaneiro de 2022.

Despois de esa data, os premios que non fosen trocados serán destinados á Concellaría de Benestar Social do Concello para destinar a fins sociais no municipio. Os tickets tamén terán a opción de marcar directamente o recadro de Benestar Social para que o premio sexa destinado directamente a ese fin.

Durante a presentación da campaña o alcalde de Baiona destacou o intenso traballo realizado entre ACEBA e o Concello para a organización desta iniciativa e explicou que “Debido ao éxito da campaña do ano pasado, repítese a dinámica desta, incentivando a economía circular no noso Concello, co fin de que todo o sector véxase beneficiado, tendo en conta que a situación é especialmente dura para os pequenos negocios” sinalou Gómez.