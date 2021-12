A Agrupación Musical do Rosal encherá de música o Auditorio Municipal co seu festival de Nadal este tarde.

A actuación comezará ás 18.30 horas. Nela o alumnado da escola de música, a banda infantil e máis o coro infantil porán en práctica todo o que aprenderon durante as clases.

A alcaldesa, Ánxela Fernández, anima á veciñanza a asistir e lembra que a entrada é gratuíta pero que é preciso recoller previamente unha invitación gratuíta na oficina do auditorio.

A rexedora tamén quere dar os parabéns á agrupación por organizar un ano máis este festival, “un dos días máis esperados polos amantes da música do Rosal”, e polo “seu gran traballo a prol da cultura no noso concello”. “Tamén queremos facer mención ao fermoso cartel que fixo Alex Fornos Fernández para publicitar o evento, así como a todos os nenos e nenas que participaron no concurso de creación dun debuxo para anunciar o Festival de Nadal”.

As persoas interesadas en asistir e que precisen máis información poden chamar ao 986 626 311 ou escribir unha mensaxe ao 609 866 792.