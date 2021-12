Música, maxia, títeres e circo na Guarda con elfos e carteiros reais

A Guarda celebra este Nadal con programación temática pensando en todas as idades pero, especialmente, nas cativas e cativos guardeses.

A Praza Avelino Vicente acolle hoxe, ás 12.00 horas, “Cantos de Nadal” coas pandereteiras Coiro Vello, Carainas, Paliqueiras e do Lusco ó Fusco. Pola tarde, ás 18.30horas na Casa dos Alonso presentarase o libro “Palabras como corpus prata”, de Joaquín Cadilla. O acceso libre ata completar aforo.

Mañá, ás 17.30 horas, a veciñanza da Guarda poderá escoitar un concerto de panxoliñas na igrexa parroquial. Nel participará a Coral Polifónica de A Guarda, Coral da Terceira Idade, Grupo Antorcha e Coro Cantabile. Está organizado pola Agrupación Polifónica da Guarda.

O martes, 21 de decembro, a Praza do Reló será o escenario dun concerto de Nadal de vento e coro dos alumnos do conservatorio, ás 18.30 horas.

Os Elfos de Nadal deixaranse ver polas rúas da Guarda entre o 22 e o 24 de decembro. Os días 22 e 23 poderán verse entre as 17.00 e as 20.00 horas e o día de Noiteboa, o 24, visitarán as rúas guardesas entre as 11.30 e as 14.30 horas.

O vindeiro xoves, 23 de decembro, a Praza de Avelino Vicente acollerá o espectáculo de maxia “Gadalka” a cargo do Mago Dani. Será unha actuación individualizada por familias entre as 16.00 e as 19.00 horas.

O martes, 28 de decembro, o centro cultural da Guarda acollerá ás 18.00 horas, “Little neno descobre a… Os Beatles”, de A Reixa Produccións. Require reserva de entradas na páxina web: eventbrite.es.

O mércores, 29 de decembro, o centro cultural será o escenario do espectáculo “Ventos de Nadal”, ás 20.30 horas, cos grupos seccionais da Agrupación Musical da Guarda.

O xoves, 30 de decembro, a compañía Tanxarina Títeres presentará o espectáculo “Titiricircus”, ás 18.00 horas, no centro cultural. Require reserva de entrada na páxina web www.eventbrite.es.

Iniciado o novo ano, do 3 ao 5 de xaneiro, os carteiros do Nadal percorrerán as rúas guardesas. Os dous primeiros días en horario de 17.00 a 20.00 horas e o 5 de xaneiro, pola mañá de 11.30 a 14.30 horas.

A veciñanza da Guarda poderá gozar dun espectáculo circense o 4 de xaneiro, ás 17.30 horas, na Alameda. Circo Rasnovarak, da compañía Troula Animación. Será un espectáculo de rúa con animais xigantes.

Os Reis Magos visitarán as principais rúas da Guarda, o mércores 5 de xaneiro, polas que darán un paseo para que as nenas e nenos poidan velos.