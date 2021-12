“Echo en falta a mis padres y me da pena no poder cuidarlos”, dice Inés, la hija de Nemesio y Rosa, de 94 y 85 años. Ella está en Galicia. Ellos, en Cabezo, Las Hurdes.

Durante siglos allí se vivió gracias a las abejas, a su miel y sus habitantes supieron de flores, de cuando aparecían según altitudes y trashumaron con sus colmenas cargadas de abejas para buscar lo que necesitaban sus insectos como los pastores pastos para el ganado.

Alfonso XIII a caballo, rodeado de acólitos aduladores y nativos vestidos con ropas para ellos normales, pero exóticas para el monarca y su séquito, hizo un viaje por la tierra deprimida para su currículo de rey. Yo, aún no sé cómo, pude ver con mil precauciones “Tierra sin Pan”, de Buñuel. Era 1960 y me impresionó aquella parte del mundo. Sé ahora que Nemesio Domínguez, el padre de Ines, cargaba su borrico con once colmenas de corcho de cada vez y subía la sierra de Francia en busca de las flores que salían en ese instante, en el sitio preciso donde harían sus abejas la mejor miel. Allí iba a dejar su carga viva, acondicionada según el terreno, y volvía a la alquería a buscar más.

Son las historias sencillas de trabajo y vida que hace la gente más del pueblo, más pacífica y más heroica. Mucho más que los de las miles de guerras, de conquistas y señores coronados y armados que aparecen en los libros. Los pueblos del mundo dieron la batalla continua y permanente día a día para poder comer y vivir. Los de aquella comarca en una tierra difícil y casi cerrada fueron héroes del subsistir. Estaban cercados entre murallas inexistentes y solos. El rey se lució, para eso están los monarcas, y lo filmaron a caballo en una bonita estampa de publicidad. Buñuel filmó escenas distintas.

Ahora los olivos están sin cultivar. Quedan pocas colmenas y en Cabezo hay solo 26 habitantes. Ines, la mujer que recuerda a sus padres con dulzura, se marchó a los catorce años a Barcelona. Allí se enamoró y casó con un gallego. Cuando fue a la escuela en su alquería había treinta niñas y cincuenta niños…

Los tecnócratas pensaron que el campo español estaba muy poblado y que había que corregir la anomalía, “no era de un estado moderno”, y aprovechando que las naciones de Europa necesitaban obreros, hicieron el “milagro” de que la gente pudiera emigrar. Se vació el territorio. Ahora los cereales están cada día más caros, las manzanas llegan de Chile…

Y como dice Ines de su aldea los olivos quedaron a monte. Alfonso XIII hoy no tendría quién le aplaudiera y Buñuel no podría filmar escenas impresionantes. Pero ella ha venido a esta esquina verde y con lo aprendido en Las Hurdes, ciencia de siglos, y arduo trabajo en las montañas de Galicia está haciendo miel de la buena.

Me lo cuenta un amigo en la desecada Laguna de Antela. La mujer valiente y amante de sus padres que me escribe que los desearía cuidar, me habla de la ayuda técnica que le prestan sus hermanos Loli y Miguel. Y de otra Rosa, su hija, estudiosa de la apicultura, trabajadora de las colmenas. El trabajo, y la familia, los une a todos en la distancia que a veces recorren para abrazarse. Me parece muy hermosa la historia. Tanto que quizás no la sé contar demasiado bien.

Mis navidades tendrán miel de las montañas de Galicia y de sus flores.