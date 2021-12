Concertos, cinema, mercado solidario, títeres, festa Pre-Badaladas e unha noite de Reis moi especial no Nadal de Soutomaior.

O multiusos de Arcade acolle hoxe, ás 20.00 horas, o concerto de Abeleiras de Alxán. E mañá, ás 13.00 horas, concerto de Nadal da escola de música.

Tamén mañá, ás 18.00 horas, proxección da película “Animales fantásticos y donde encontrarlos” na Casa da Cultura Regina Míguez.

O mércores 22 de decembro, Títeres Cachirulo co espectáculo “O Apalpador” na biblioteca ás 18.00 horas.

O xoves 23, haberá mercado solidario cos afectados do volcán da Palma en Talo Río. De 11.00 a 14.00 horas e de 16.00 a 19.00 horas.

O domingo 26 de decembro está programado o concerto da escola de música, ás 12.30 horas, no multiusos de Arcade. Pola tarde, ás 18.00 horas, proxección de “Sonic, la película”.

O xoves 30, música e animación na festa Pre-Badaladas, de 18.00 a 20.00 horas, na Alameda de Talo Río, con maxia, lacasitos e gominolas en vez de uvas e música DJ.

Chegado o 2022, o 5 de xaneiro, Soutomaior celebrará a Noite de Reis. Está prevista a visita en tren das súas Maxestades ás parroquias pola mañá e desfile, desde as 17.00 horas, desde o Calvario ata a alameda de Talo Río.

Decoración

O centro da iluminación de Nadal de Soutomaior sitúase un ano máis na alameda de Tallo Río, onde está instalada unha gran árbore acompañada dun photocall que está a ser protagonista de moitas das fotos de nadal da veciñanza. Ademais, instaláronse arcos e elementos en case todas as vías do centro urbano, e en prazas como as da Ostra, a Feira ou en Cimadevila.

Na parroquia de Soutomaior instaláronse adornos en varias avenidas e monumentos ademais de en case todos os principais viarios. En total están colocados máis de 40 arcos en todo o municipio e varias decenas de árbores luminosas e diferentes motivos adornando o mobiliario público.