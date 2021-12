A programación de Nadal do Concello de Covelo ten previsto para este mércores, 22 de decembro, animar ás nenas e nenos do municipio coa actividade infantil “A bailar no Nadal” da compañía de animación Animar-T, a partir das 17.00 horas.

O domingo, 26 de decembro, Covelo recibirá a visita do Apalpador. Será ás 13.00 horas na Praza Mestre Cerviño. Pola tarde, o auditorio acollerá a Gala dos Galardóns Síntete Covelo 2021. Será ás 18.30 horas.

Iniciado xa o novo ano, o sábado 1 de xaneiro de 2022, celebrarase a Mostra de Produtos de Covelo na Praza Mestre Cerviño se o tempo o permite. Haberá como é habitual postos de cultivos locais propios do outono e produtos de artesanía.

O domingo, 2 de xaneiro, terá lugar o tradicional concerto de Nadal da Coral Xuntanza de Covelo, ás 18.00 horas.

Finalmente, a programación de Nadal de Covelo contará coa súa popular Cabalgata de Reis o xoves, 6 de xaneiro, a partir das 17.00 horas.

Premios Síntete Covelo

O Concello de Covelo convocou a sétima edición dos “Galardóns Síntete Covelo”, uns premios que teñen a finalidade de facer público o recoñecemento á traxectoria de persoas ou entidades que levan a cabo proxectos destacados e relevantes para o municipio e para Galicia. O prazo para presentar as candidaturas rematou o martes, 14 de decembro.

O xurado valora a súa contribución á creación, o arte, a ciencia ou humanidades, o deporte, o medio ambiente e a conservación do noso entorno e paisaxe.

As dúas candidaturas que obteñan a maior puntuación por parte do xurado serán as galardoadas e faráselle entrega dunha placa conmemorativa e un agasallo representativo do Concello de Covelo nun acto público.

O Concello contempla un gasto máximo de 600 euros para a convocatoria e entrega destes galardóns que teñen en conta ás persoas e colectivos empadroados ou con sede en Covelo, o fomento do nome do pobo e de Galicia, o fomento das tradicións galegas e as contribucións a creación, arte, ciencia, humanidades ou deporte.