O Concello de Covelo vén de adquirir tres desfibriladores externos semiautomáticos por parte do Concello de Covelo que se instalarán no pavillón municipal, na piscina municipal e outro no edificio das oficinas xerais na casa consistorial de Covelo.

Estes tres novos equipos extra hospitalarios están deseñados para que a poboación en xeral poida usalos dunha forma doada e intuitiva e veñen a completar o xa existente nas instalacións do campo municipal de fútbol de Covelo, xusto xunto ao Campo da Feira, para que en caso de parada cardiorespiratoria, de un veciño ou visitante, estean dispoñibles. Non obstante, en breve, comezará a formación reglamentaria para o uso dos desfibriladores en Covelo, para o seu correcto uso. Ante un paro cardíaco, cada minuto conta. Saber utilizar un Desfibrilador Externo Automático (DEA) pode ser definitivo. Aínda que un desfibrilador é fácil de manexar, unha formación guiada por persoal experto e prácticas con simulacións é a maneira de familiarizarse cos pasos e aprender a controlar a situación e os nervios para ser eficaz no momento da verdade.