O Concello da Cañiza ten en vigor unha nova ordenanza, aprobada en pleno, que deroga a anterior e regula o exercizo da venda ambulante no termo municipal.

De tal xeito que, a denominada Feira Tradicional da Cañiza seguirá celebrándose todos os días 6 e 20 de cada mes. Cando eses días cadren en festivo manterase a súa celebración.

Por outro lado xurde a “Nova Feira da Cañiza” que se celebrará todos os últimos e antepenúltimos domingos de cada mes e se irá implantando gradualmente.

A nota ordenanza aprobada regula tamén as romaxes anuais das Pascuillas e da Natividade da Virxe da Franqueira.

A nova Feira é unha aposta económica que xurde co fin de crear un novo espazo comercial e dar un novo servizo de fin de semana aos veciños e visitantes para impulsar, fortalecer e fidelizar a economía local.

Esta nova regulación municipal aprobada cumpre o compromiso do Concello coa Comisión de vendedores das feiras da Cañiza de manter as feiras antigas e crear unha feira nova. O acordo entre Concello e vendedores ambulantes rubricouse o pasado 28 de agosto, para manter as feiras existentes e crear unha nova.