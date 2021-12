Baiona ten hoxe despedida anticipada do 2021 cunha festa de badaladas a compartir con familia e amigos. O acto estará dirixido polo cómico e monologuista baiones Rafa Durán e ás 23:00 horas actuarán “Os Mecánicos”. Darán un concerto que lle dará paso ás badaladas (ás 00.00 horas) e aos fogos artificiais.

Por motivos de hixiene e seguridade a organización preferiui descartar o reparto de uvas entre os asistentes, para evitar así a manipularcióin de alimentos, de xeito que cada persoa leve 12 pequenos alimentos, os que prefira, para tomalos coas badaladas (uvas, lacasitos, gominolas, froitos secos, etc.)

Antes da festa de fin de ano, tamén hoxe, haberá animación no casco vello de Baiona, ás 13.00 horas, cun pasarrúas a cargo da Charanga Nova Cubana de Oia.

A escola de baile “Galicia en Danza” de Baiona terá hoxe a súa gala de Nadal no auditorio V Centenario.

Mañá, ás 12.30 horas, haberá un pasarrúas coa charanga “Va k Pinta” por Sabarís. Partirá da rotonda de Ponte Romana.Pola tarde, de novo, Gala de Nadal da escola de baile “Galicia en Danza”.

O mércores 22, O Triciclo de Papá Noel percorrerá as rúas de Baiona. Sairá de Carabela Pinta, ás 19.00 horas.

O xoves23, sesión de cine “Santa Claus&Cía” no multiusos do mercado de Sabarís ás 19.00 horas. Unha hora máis tarde actuará a escola de baile “Dando a nota” de Baredo, no auditorio V Centenario.

O sábado 25, O Apalpador visitará Baiona. Estará na Carabela A Pinta, ás 19.00 horas.

O domingo 26, pasarrúas da Rondalla do Centro Cultural a Merced de Chaín por Sabarís. Sairá da rotonda da Ponte Romana ás 12.30 horas. Pola tarde, desde ás 18.00 horas, “Homenaxe á tradición no Val Miñor” no auditorio V Centenario, con pasarrúas previo que saíra da Praza do Concello.

O luns 27, actividades infantís e intercambio de xoguetes no multiusos do mercado de Sabarís, de 17.00 a 19.00 horas.

O martes 28 abrirá a pista de xeo na Praza do Concello. Poderá gozarse a partir dos 6 anos e até o 9 de xaneiro. Pola tarde, ás 19.00 horas, cine: “La primera Navidad” no mercado de Sabarís.

O xoves 30 Baiona terá o espectáculo “Rock Kids” a cargo de MITIC. Ás 20.30 horas, no auditorio V Centenario.

Os Reis Magos visitarán as parroquias o 4 de xaneiro e haberá Gran Cabalgata ás 18.00 horas.