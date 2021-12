Unha achega solidaria do club Balonmán Saeplast Cañiza moi ben recibida que irá destinada a complementar o abastecemento do Almacén de Alimentos do Concello da Cañiza de cara ao inminente Nadal. Un servizo que este ano viu notablemente incrementado o seu número de usuarios, sobre todo por familias con nenas e nenos. O alcalde cañicense, Luis Piña, agradeceu este xesto solidario de todas as mulleres e homes que forman parte deste club, o Balonmán Saeplast Cañiza, que con estas aportacións contribúen a paliar e mellorar a calidade de vida de moitas familias e nenas e nenos neste Nadal. O Almacén Municipal de Alimentos da Cañiza nútrese dos produtos comprados directamente polo concello, uns 7.000 quilos anuais de alimentos e das doazóns de Cruz Vermella, 10.000 quilos de alimentos ao ano. Esta achega é posible grazas ao convenio de adhesión suscrito entre o Concello da Cañiza e Cruz Vermella para participar no Programa Operativo FEAD 2021 (Fondo de Axuda Europea para os máis Necesitados).