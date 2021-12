O Concello de Salvaterra de Miño decidiu renunciar á súa moi agardada Festa do Viño Espumoso das Rías Baixas, prevista para esta fin de semana ante a inminente e recente subida de contaxios da COVID-19 que está afectando a todo o país, a nosa comunidade e por ende ao noso Concello. “Non podemos mirar cara outro lado e por iso o grupo de goberno do Concello de Salvaterra de Miño decidiu cancelar anosa tradicional Festa do Viño Espumoso da D.O. Rías Baixas”, explica o Concello, que acadaría a súa sétima edición este ano.

“Aínda que con moita mágoa xa que sabemos que se trata dunha celebración que forma parte do noso ADN, non queda outra que actuar de inmediato e de xeito coherente, xa que levamos feito un longo traballo que vai xa cara os dous anos e onde se perderon numerosas vidas por mor desta pandemia” explicaba nun comunicado o Concello. A pesares de ter toda a programación feita de cara a esta fin de semana,“estamos na obriga de afrontar un novo revés sanitario e paliar así o impacto deste rebrote”. Nadal Igualmente, o Concello de Salvaterra estaba a ultimar a programación do Nadal para publicar nas súas redes sociais pero temporalmente deixa suspendidas as actividades, pendente de valorar a evolución do escenario nos vindeiros días e semanas para tomar unha decisión final. “Responsabilidade” e “Sentidiño” pide o Concello á cidadanía.