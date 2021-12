Conmemorouse onte, 3 de decembro, o “Día Internacional das persoas con discapacidade” e con tal motivo o Concello de Soutomaior organiza unha serie de actividades dentro do programa “Capacidades, si moitas” co fin de divulgar e sensibilizar sobre as diversidades funcionais.

O pasado xoves celebrouse unha mesa coloquio na que se falou sobre inclusión e diversidade en primeira persoa, desde a realidade do día a día a través da exposición de experiencias e dos proxectos desenvolvidos por diferentes entidades. Tras ela tivo lugar a elaboración do mural colaborativo “Falan as cristaleiras do Multiúsos”, que estará exposto durante uns días para que o poidan ver aquelas persoas que non puideron acudir ao evento. O mural foi realizado con Posca e participaron, ademais das persoas asistentes e das persoas representantes das entidades, o alumnado xuvenil da Escola Municipal de Debuxo e Pintura, a súa mestra Belén Veleiro e o artista local Fabián Piñeiro. E, para completar o programa, mañá domingo de 11.00 a 13.30 horas proponse un Roteiro Sensorial por Arcade, deseñado para falar da integración e adaptación da diversidade funcional no día a día. Por medio de diferentes situacións nas que os sentidos xogarán un papel moi importante, o percorrido terá outra visión, outro tacto, outro cheiro, outras formas de relacionarse coa contorna e coas demais persoas.