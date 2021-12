Co obxectivo de axilizar, dinamizar e garantir unha correcta información ao cidadán, o Concello de Soutomaior acaba de estrear a súa nova canle de Whatsapp. A través desta aplicación de mensaxería instantánea, os veciños poden coñecer en tempo real as últimas novidades sobre a actividade municipal e outras noticias e informacións de interese.

O alcalde, Agustín Reguera, explicou que o servizo consiste “nunha lista de difusión, non dun grupo, polo que os datos persoais de todos os usuarios estarán sempre protexidos e non serán compartidos co resto de inscritos na canle”.

Esta canle é unidireccional e puramente informativa, polo que non se poden enviar mensaxes de resposta ás publicacións realizadas. Para darse de alta os veciños só teñen que escanear o código QR que poden atopar en todos os edificios municipais ou na web do Concello.