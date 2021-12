Os nenos que teñan entre 5 e 11 anos poden ser partícipes este ano da comitiva dos Reis Magos na cabalgata do 5 de xaneiro que organiza o Concello de Soutomaior. A inscrición para anotarse está aberta ata o vindeiro domingo día 12 cubrindo un formulario a través da páxina web www.gabinetesoutomaior.com. Entre todas as persoas inscritas sortearanse as 40 prazas dispoñibles para viaxar nese tren máxico que acompañará a Melchor, Gaspar e Baltasar no seu recorrido polas rúas de Arcade na véspera do Día de Reis. O sorteo celebrarase nun acto público a tarde do 17 de decembro no multiusos de Arcade.

O mércores 5 de xaneiro, ás 12.00 horas, as súas Maxestades chegarán á Casa do Concello e iniciarán un percorrido visitando as parroquias de Soutomaior. Xa, pola tarde, a partir das 17.00 horas desfilarán en Arcade, desde a rúa do Calvario ata a Alameda Talo, onde terá lugar a recepción, acompañados por unha Comitiva Real da que forma parte este tren cheo de nenos. Unha vez finalizado o recorrido o tren estará dispoñible para facer outro pequeno polos arredores de Talo Río. Neste caso, a viaxe en tren está aberta a persoas de todas as idades. Organizarase en grupos de 40, tendo preferencia as inscricións feitas en liña e logo as realizadas alí no momento. Concurso de postais Precisamente antes de coñecerse o nome das persoas agraciadas en viaxar nese tren, o mesmo venres, día 17, ás 19.00 horas, entregaranse os premios do Concurso de Postais e Felicitacións de Nadal. A inscrición para participar na vixésima edición deste certame segue aberta, ata ás 14.30 horas do vindeiro venres. Pódese participar cunha postal simple ou tridimensional ou cunha felicitación audiovisual, cubrindo o formulario dispoñible na web anteriormente citada. Un xurado e votación popular na web (do luns 13 ao mércores 15) determinarán os gañadores, outorgándose un total de cinco premios por cada unha das categorías e modalidades, o que supón máis de medio cento de premios: lotes de nadal e vales de compra por valor 20, 30 e 50 euros que suman un total de 1.000 euros, ademais dunha cesta valorada en 100 euros.