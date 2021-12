O alumnado do Obradoiro Municipal de Emprego “Mocidade no Camiño”, da especialidade formativa de deseño de produtos gráficos e multimedia vén de presentar o resultado do seu traballo ao longo dos últimos meses. Trátase da web www.mosnocamiño.es, unha nova ferramenta dixital útil e intuitiva que promociona de xeito turístico o municipio.

A páxina contén información do Camiño Portugués a Santiago de Compostela ao seu paso por Mos e dos principais lugares de interese histórico, patrimonial, cultural e paisaxístico do Concello, aínda que non se atopen localizados exactamente no Camiño. Trátase dun traballo de deseño gráfico, web, programación, fotografía e vídeo, que aporta unha atractiva visión da localidade mosense como destino turístico, de lecer, interesante para visitar e incluso ser coñecido máis en profundidade pola propia veciñanza. É unha plataforma intuitiva e de navegación sinxela que inclúe desde consellos prácticos para facer o Camiño, ata Apps para peregrinos, ligazóns de interese, mapas coas localizacións destacadas e/ou recomendadas, descricións do patrimonio histórico e cultural mosense, material didáctico sobre a historia da orixe de Mos, información útil sobre albergues, etc.