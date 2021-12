O Nadal chega ao Rosal cheo de actividades. O Concello vén de presentar unha programación con 17 propostas de ocio para maiores e pequenos, que comezaron onte co acendido do alumeado en todo o municipio e rematarán o día 5 de xaneiro coa visita dos Reis Magos.

Hoxe, no salón de exposicións do Concello, abrirá o mercado de Nadal con artesáns, artistas e pequeno comercio do Rosal. Durará ata o día 6 e terá un horario de 10.00 a 13.00 e de 17.00 a 20.00 horas. Esta mesma mañá, ás 11.30 horas, tamén se lle dará a benvida a exposición fotográfica de Manuel Sobrino (El Naturalista Cojo). Pola tarde, ás 17.00 horas no auditorio municipal, a Agrupación Musical do Rosal dará un concerto con motivo de Santa Icía.

O luns 6 ás 17.00 horas os máis pequenos poderán desfrutar de “Dedas”, un espectáculo de contacontos que encherá de ledicia a Biblioteca Municipal.

O sábado 11 ás 19.00 horas volverá a música ao auditorio municipal co concerto de “Ecos do Nadal” por parte da coral Ecos do Folón, e as notas continuarán a resoar nas súas paredes o venres 17 ás 20.00 horas coas audicións de alumnado da Agrupación Musical do Rosal que, o sábado 18 ás 18.30 horas, celebrará no mesmo lugar o festival de Nadal da súa escola. O teatro tamén terá o seu oco, o domingo 19 ás 18.00 horas, coa obra para maiores de cinco anos “Mentiras e verdades” de Teatro Arte Pingüe.

Citas deportivas

O deporte tamén será protagonista na programación. O mércores 22 e o xoves 23 o pavillón municipal acolle o X Trofeo O Rosal Handball Cup que organiza o Acanor Novás Valinox, e o venres 31 o Concello organiza a súa carreira San Silvestre, as inscricións poderán facerse na web municipal.