O vicepresidente primeiro e conselleiro de Presidencia, Xustiza e Turismo xunto coa Directora de Turismo de Galicia entregaron á alcaldesa de Salvaterra de Miño, Marta Valcárcel, o recoñecemento de Calidade Turística 2020 ao Entorno da Fortaleza de Salvaterra de Miño pola súa aposta a prol da calidade turística, no cumprimento dos requisitos das normas que o Instituto para a Calidade Turística Española (ICTE) establece acadando a marca Q de Calidade Turística.

A marca “Q” de Calidade Turística é un certificado de calidade dirixido ao sector turístico. As empresas ou organismos que obteñen esta Q cumpren uns requisitos específicos en canto a calidade dos seus servicios que as diferencias dos seus competidores e son unha garantía de calidade. Loce xa na porta de acceso ao Museo da Ciencia do Viño.