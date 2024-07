A cativada será a protagonista do programa de Nadal redondelán

“Un programa para todas as idades, equilibrado nos seus contidos, dirixido ao público familiar e cun claro protagonismo das nenas e nenos que son os que con máis intensidade e ilusión viven es-tas datas”. Así cualificou a concelleira de Cultura, Iria Vilaboa, o programa de Nadal 2021-2022 presentado pola propia edil e a alcaldesa Digna Rivas.

Música, teatro, baile, festas, exposicións e obradoiros de Nadal forman parte dunha axenda cultu-ral que se iniciou xa o pasado sábado co acendido do alumeado de Nadal coa presenza da Coca Simona, xigantes de luz e moitas sorpresas, e rematará o día 15 de xaneiro, xa no 2022, coa actuación do Coro Tradicional Pecios de Rande no multiusos da Xunqueira.

Redondela volve a apostar por actividades como a vídeo chamada dos Reis Magos, o vídeo saúdo personalizado de Papá Noel ou a súa Casa que, na súa posta en marcha antes da pandemia, foron todo un éxito de participación

Así, a partir do 8 de decembro, nenas e nenos poderán ver un vídeo saúdo personalizado de Papá Noel en nadalenredondela.com. e, dous días despois, a partir do 10 de decembro, cativas e cativos poderán inscribirse en barafundaanimacion.com para recibir, en directo, unha vídeo chamada dos Reis Magos.

Xa o día 17 de decembro, poderase visitar a Casa de Papá Noel que, como en anos anteriores, quedará instalada na Alameda Castelao. Os horarios de apertura son de 17.00 a 19.30 horas ata o 23 de decembro e o día 24 ampliarase a mañá e tarde, de 11.00 a 14.00 e de 16.30 a 19.30 horas.

Precisamente a Alameda Castelao é o lugar no que, dende o pasado domingo, están instaladas atraccións infantís, que permanecerán durante todas as festas de Nadal.

Precisamente este ano, o programa estreará outra actividade coa cativada como protagonista: a Festa Infantil de Fin de Ano, que se desenvolverá o 31 de decembro, de 11.00 a 13.00 horas na Alameda Castelao de Redondela e na Alameda Rosalía de Castro de Chapela.

Dende o Concello a alcaldesa fai un chamamento á responsabilidade “á hora de non baixar a gar-da no que as medidas de seguridade sanitaria se refire, A Covid deixounos a experiencia dun Nadal estraño, case que sen ledicia. Agora podemos volver a retomar as celebracións como teñen que ser e na nosa man está o poder seguir avanzando cara á normalidade”.