As veciñas e veciños da Cañiza levan máis dun ano sen poder nadar na piscina climatizada da localidade, ao estar pechada polo Concello debido ao alto coste que suporía tela ventilada, dacordo co protocolo COVID, e cunha temperatura axeitada da auga. Poderán volver nadar nela a comezos do ano 2023, segundo a previsión do goberno local que anunciou a súa rehabilitación enerxética por un importe de 689.000 euros.

Do total,551.239 serán financiados polo Plan extraordinario REACPON (Reacciona Pontevedra) da Deputación Provincial. O Concello está a traballar noutras liñas de axudas para captar fondos que permitan custear a cantidade restante. O goberno lembra que no mes de abril de 2020, paralelamente á declaración do estado da alarma provocada pola pandemia da COVID-19, o Concello adoptou a decisión de pechar as instalacións porque, ademais de atender á medida sanitaria obrigatoria,”existía unha perda acumulada de 180.000 euros anuais que nos últimos 9 anos chegaba a 1.400.000 euros”, segundo o alcalde, Luis Piña. A obra é complexa, segundo o goberno local, e contempla o cambio do tellado da piscina climatizada para conseguir un maior illamento térmico. Ademais se calefactará a zona de vestiarios e substituirase o uso de gasóleo por pellets. Tamén se eliminará o vaso da piscina pequena para incluír neste espazo unha sala polivalente de máis de 200 metros cadrados e o vaso grande quedará a un nivel profundo de 1.30 metros e 1.20 metros nos laterais, reducindo considerablemente os consumos enerxéticos xa que a piscina tiña unha profundidade de 2 metros. Outra das novidades deste proxecto será a nova zona de SPA que se situará no lugar que ocupaba a metade das bancadas. Terá capacidade para 10 persoas e saunas húmidas e secas. A presidenta da Deputación de Pontevedra, Carmela Silva, explicou nun almorzo informativo esta semana cos medios de comunicación que “esta actuación é fundamental para A Cañiza porque era imposible manter a piscina tal e como estaba porque era un proxecto mal pensado cun enorme consumo enerxético”.