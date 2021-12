A Asociación de Comerciantes da Cañiza e o Concello impulsan, por segundo ano consecutivo, unha campaña de fidelización ao comercio local: “A Confianza de Sempre, Agasállate este Nadal”.

Unha campaña que ten como obxectivo principal dinamizar e incentivar o pequeno e mediano comercio da Cañiza. O programa consiste en sortear entre os clientes dos establecementos do municipio, que fagan compras por un importe mínimo de 20 euros€, un total de 4.350 €euros en vales de compra. A actual Asociación de Comerciantes da Cañiza aporta 500 euros, a antiga Asociación de empresarios e comerciantes da Cañiza aportou outros 500 euros e 3.000 euros apórtaos o Concello. Ademais a esta cantidade súmanse outros 350 €euros máis da campaña do ano pasado que quedaron sen entregar ao non ser reclamados polos gañadores.

A campaña desenvólvese este mes e o vindeiro, xaneiro de 2022. Os sorteos realizaranse os días 15 e 30 de decembro de 2021 e 15 e 31 de xaneiro de 2022, distribuíndo, en cada sorteo, 20 premios de 50 euros en vales de 10 euros.

Os vales poderanse empregar ata o día 28 de febreiro do 2022, nos establecementos adheridos.

O premiado deberá gastar na compra como mínimo o total do vale (10 euros), o vale non poderá ter devolución monetaria. As bases da campaña poden verse en www.caniza.org.